Ubstadt-Weiherer Feuerwehr kämpft gegen die Flammen in einer Pizzeria

Gegen 5.30 Uhr am Mittwochmorgen sind die Wehren aus Ubstadt-Weiher gefordert. In einem Lokal in Weiher brennt es heftig. Der Einsatz dauert bis in den Morgen an.

Schon wieder ein Großeinsatz: Am Montag schon hat es bei einem Brand in Ubstadt-Weiher eine Tote gegeben. Am Mittwochmorgen muss die Feuerwehr Ubstadt-Weiher erneut ran.

Gegen 5.30 Uhr, so erklärt es der stellvertretende Feuerwehrkommandant, kam die Meldung, dass es in einer Pizzeria im Ortsteil Weiher, im Hasenheim, brennt.

Die Küche des „Da Luigi“ im Kastanienweg steht in Flammen. Zum Glück ist um diese Uhrzeit keine Person anwesend. Die Ubstadt-Weiherer Feuerwehr rückt mit einem Großaufgebot aus. Nach den ersten Erkenntnissen scheint es keine Verletzten zu geben.

Auch die Drehleiter aus Bad Schönborn wird angefordert. Küche und Lager stehen in Flammen. Der Gastraum der Wirtschaft ist stark verraucht.

Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen

Auch am Morgen dauern die Nachlöscharbeiten an. Das Dach muss kontrolliert werden. Über die Schadenshöhe oder die Ursache gibt es so kurz nach dem Ereignis noch keine Aussage. Die Polizei ist vor Ort. Die Ermittlungen beginnen.

Die Brände häufen sich gerade

In der Region um Bruchsal häufen sich die Brände. Am Montag brennt es auf einem Aussiedlerhof in einer Wohnung. Eine 50-jährige Frau kann nicht mehr gerettet werden. Fast zeitgleich stirbt ein 71-jähriger Mann bei einem Feuer in einem Wohnhaus in Untergrombach. Eine sechsköpfige Familie verliert vor einigen Tagen ihre Wohnung bei einem Feuer in der Bruchsaler Südstadt.