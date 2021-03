Bahnhaltestelle Stettfeld

Viele Züge fahren am neuen S-Bahn-Halt in Ubstadt-Weiher vorbei

Erwin Philipp ist ein passionierter Rad- und Zugfahrer. Mit dem neuen Halt Stettfeld-Weiher in Ubstadt-Weiher könnte er in den Rhein-Neckar-Kreis und darüber hinaus zu fahren. Ideale Voraussetzungen also? Nein! Denn die Bahn hält zu selten. Warum ist das? Wir haben nachgehakt.