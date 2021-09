Warum ist die Zustellung der Post in Ubstadt-Weiher so unzuverlässig?

Das Versenden von Briefen mit der Deutschen Post ist eigentlich einfach: Schreiben, kuvertieren, adressieren, Marke drauf und ab in den gelben Kasten. Danach legt der Absender die Verantwortung für die ordnungsgemäße Zustellung in die Hände der „Deutsche Post DHL Group“.

So lautet der Name des Konzerns mit Sitz in Bonn, der nach eigenen Angaben „weltweit führender Logistikanbieter“ und auch in Ubstadt-Weiher für die Beförderung der Post zuständig ist. Hier wohnt Franz Orth in einem Haus mit mehreren Wohneinheiten und entsprechenden vielen Briefkästen.

Und hier ist er seit einiger Zeit sehr unzufrieden mit der Zuverlässigkeit der Post. Da ein Beschwerdebrief seinerseits an die Leitung der Deutschen Post als „unzustellbar“ wieder zurückkam, ein erneutes Absenden dann gänzlich ohne jegliche Resonanz blieb, nutzte er die BNN-Serie „I hätt do mol e Frog“ und wollte gerne wissen: „Warum haben wir hier in Weiher seit Anfang des Jahres so enorme Probleme mit der Post?“