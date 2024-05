Am Montagmorgen ist ein Wohnhaus in Ubstadt-Weiher in Brand geraten. Die Feuerwehr ist vor Ort.

Wie die Polizei in einer Erstmeldung informiert, kam es am Montagmorgen zu einem Brand in einem Wohnhaus in der Unteröwisheimer Straße in Ubstadt-Weiher.

Polizei und Feuerwehr sind aktuell vor Ort und im Einsatz.

Straße ist derzeit gesperrt

Über Verletzte ist derzeit nichts bekannt. Die L554 ist aktuell voll gesperrt.

Weitere Infos folgen. Diese Meldung wird aktualisiert. Stand: 13. Mai, 7.45 Uhr.