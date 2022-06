Was ist echt? Medienprofis helfen Schülern in Ubstadt-Weiher, Fake News zu erkennen

Beilage: Auch in diesem Jahr veröffentlichen die Badischen Neuesten Nachrichten eine Beilage zum Projekt „Zeitung in der Schule“. Sie besteht aus ausgewählten Texten von Schülern aus der Region. Die Beilage erscheint in der Printausgabe am 1. Juli. Zudem stellt die Redaktion einige Schülerbeiträge auf https://jungeleser.bnn.de/jungeleser/zisch online.

Themenschwerpunkt: In der diesjährigen Beilage geht es auch um das Thema „Fake News“. Auf einer Doppelseite gibt etwa das Medienkompetenz Team Karlsruhe Tipps, wie Kinder und Jugendliche mit falschen Fakten umgehen sollen. Außerdem stellt Redakteurin Christina Fischer ihre Recherche über eine Verschwörungstheorie um FFP2-Masken vor. ksch