Große Hilfsbereitschaft

Mit Baby im Gepäckfach nach Bruchsal: Ukrainerinnen berichten von traumatischen Erlebnissen

Die ersten Flüchtlinge aus der Ukraine sind in Bruchsal angekommen. Der Schock sitzt bei den Frauen und Kindern tief. Und die Ängste enden nicht: Gedanken an Verwandte in der Ukraine lassen sie nicht los.