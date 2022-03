Strandurlaub in Kroatien, eine Motorradtour, eine Städtereise nach Berlin – oder einfach noch zuhause den Sommer genießen. Die Befragten in der Bruchsaler Innenstadt haben ganz unterschiedliche Pläne.

Ungeachtet der hohen Corona-Fallzahlen werden die bisherigen Regeln in der Pandemie nicht nur gelockert, sondern fast gänzlich gestrichen. Inzwischen wird auch wieder in den Reisebüros kräftig gebucht.

Viele Menschen haben schlichtweg Sehnsucht nach Urlaub. Wie ist es um Ihr Fernweh bestellt? Haben Sie schon Urlaubspläne? Vielleicht sogar schon gebucht? Soll es in die Ferne gehen oder wird Urlaub in Deutschland bevorzugt?

BNN-Mitarbeiter Klaus Müller fragte in der Bruchsaler Innenstadt nach.

Bruchsaler haben keine Sorgen wegen Corona

„Wir haben uns vorgenommen, nach Amsterdam zu fahren. Und zwar mit dem Motorrad“, erzählt Bettina Bollhalder. „Motorradtouren“, so die 51-jährige Krankenschwester weiter, „haben wir auch in den vergangenen Monaten schon gemacht. Nein, was Urlaub angeht, habe ich während der Pandemie eigentlich nichts vermisst.

Mit dem Motorrad von meinem Freund sind wir halt unabhängig. Da lässt sich auch schon mal spontan was unternehmen. Und an die Masken haben wir uns längst gewöhnt. Klar freue ich mich darauf, jetzt vielleicht wieder ganz normalen Urlaub machen zu können. Bammel wegen Corona habe ich eigentlich nicht mehr.“

„Oh ja, wir haben in der Vergangenheit wegen Corona schon auf Urlaub verzichtet. Das fiel auf jeden Fall schwer“, verrät Natalie Endres. Jetzt freut sich die 19-jährige Auszubildende darauf, dass es endlich wieder in die Ferne geht.

„Wir haben schon was geplant. Mit der Familie geht es nach Kroatien. Da waren wir schon öfters und kennen viele Leute. Zwei bis drei Wochen geht es weg. Ich freue mich besonders auf die Sonne und aufs Meer. Und aufs Klamottenkaufen und auf tolle Getränke. Nein, Angst vor Corona habe ich nicht. Das wird schon alles gut.“

Einige Passanten in Bruchsal haben Fernweh

„Wir haben schon gebucht. Und ja, ich habe schon ein bisschen Fernweh“, sagt Marlis Simon. „Es geht nach Teneriffa“, so die 63-Jährige weiter. „Die vergangenen zwei Jahre waren wir im Urlaub coronabedingt mit dem Auto unterwegs. Und zwar vor allem auch in Deutschland. Wir haben Städtetouren gemacht. Und wir waren am Gardasee. So gesehen haben wir eigentlich nichts vermisst.

Jetzt freue ich mich aber doch auf Teneriffa. Aufs Wandern. Den Wanderführer haben wir schon gekauft. Zum ersten Mal sind wir dort. Nein, Corona bremst uns nicht. Wir sind geimpft und freuen uns einfach auf schöne Tage.“ Sie arbeitet im öffentlichen Dienst.

„Wir haben noch nichts gebucht. Und wir haben auch noch keine konkreten Urlaubspläne“, berichtet Eric Bauer. „Wahrscheinlich machen wir was spontan“, so der junge Mann weiter.

„Ich glaube, wir werden auch in Deutschland bleiben. Nein, wirklich Fernweh habe ich nicht. Was ich ein wenig vermisse, sind Strand und Sonne. Aber es ist auch nicht so schlimm, wenn man jetzt mal ein, zwei Jahre keinen Sand zwischen den Zehen hat. Außerdem würde mich Berlin reizen. Vielleicht klappt das dieses Jahr.

Und ich möchte unbedingt mal nach Island. Das hat aber noch Zeit. Ich sehe das alles entspannt. Viel wichtiger ist, dass wir jetzt wieder mehr Freiheit haben.“

Während der Pandemie hat eine Bruchsalerin in Deutschland Urlaub gemacht

„Doch, wir haben bereits gebucht. Und das schon vor drei Monaten“, erzählt Kerstin Graf. Es gehe nach Südfrankreich, so die 58-jährige Erzieherin weiter. „Die ganze Familie geht diesmal mit. Auch die Enkelkinder sind dabei. Auf diesen Urlaub freue ich mich besonders. In den vergangenen zwei Jahren waren wir zwar auch unterwegs – dies aber in Deutschland und mit dem Auto.

Vor Corona war es für uns eigentlich immer normal, den Urlaub im Ausland zu verbringen. In einem Ferienhaus. Jetzt gehen wir wieder in ein Ferienhaus. Und ich freue mich einfach wieder auf den Süden. Auf Sonne und Wärme. Mit der ganzen Familie.“