Spendenbetrug

Unbekannte betrügen und belästigen Passanten in Bruchsal – Geschädigte gesucht

Zwei Männer haben am Donnerstagmittag in der Bruchsaler Innenstadt Rosen verkauft. Das eingenommene Geld sollte an kranke und hilfebedürftige Kinder gespendet werden. Die Polizei ermittelt nun wegen Betruges.