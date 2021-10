Mit öliger Substanz gefüllt

Unbekannte bohren in Bruchsal-Heidelsheim Löcher in Linden

Zu einem besonders dreisten Fall von Sachbeschädigung an Stadtbäumen ist es in Bruchsal-Heidelsheim gekommen: Unbekannte beschädigten zwei Bäume in der Altenbergstraße, die bereits seit vielen Jahren von einer Lindenallee gesäumt wird.