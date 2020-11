Die Schüler der Bruchsaler Balthasar-Neumann-Schule am Gewerblichen Bildungszentrum wurden von einem Tag auf den anderen ins Homeschooling geschickt. Am Wochenende dann sickert durch: Nein, es ging nicht, wie behauptet, um einen Test fürs digitales Lernen. Die Polizei bestätigt BNN-Informationen, wonach es am Freitag an der Schule zur Androhung einer Gewalttat gekommen ist.

Die Schüler wurden sicherheitshalber per Fernschalte unterrichtet. Einzelne Jugendliche, die doch zur Schule gekommen waren, wurden von Polizisten heimgeschickt. Gerüchte, wonach es zu einer „Amoklage“ gekommen sein soll, machten schnell die Runde. Was war passiert?