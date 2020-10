Unbekannte entfernen Gullydeckel in Bruchsal

Die bislang unbekannten Täter hatten voraussichtlich in der Nacht zum Samstag einen Gullydeckel in der Adolf-Bieringer-Straße herausgehoben und an eine nahegelegene Treppe gerollt. Dies teilte das Karlsruher Polizeipräsidium am Montag mit.

Durch die Öffnung im Boden entstand eine erhebliche Gefahr für andere Verkehrsteilnehmer. Die Ermittler gehen davon aus, dass mindestens zwei Personen an der Tat beteiligt waren, da der Kanaldeckel sehr schwer ist.

Jetzt sammelt die Polizei Hinweise, um den Tätern auf die Spur zu kommen. Wer Hinweise geben kann, soll sich mit dem Polizeirevier Bruchsal unter (0 72 51) 72 60 in Verbindung setzen.