Unbekannte greifen 23-Jährigen am Bruchsaler Bahnhof mit Schlagstock an

Ohne ersichtlichen Grund näherten sich zwei Unbekannte einer achtköpfigen Gruppe am Bahnhof. Nach einem kurzen Austausch von Beleidigungen ging einer der beiden auf einen 23-Jährigen los.

Unbekannte haben am Dienstagabend am Bruchsaler Bahnhof einen 23-Jährigen attackiert und verletzt. Nach Angaben der Polizei stand der 23-Jährige mit sieben weiteren Personen hinter einem Fastfood-Restaurant am Bahnhof.

Zwei unbekannte Männer stießen zu der Gruppe hinzu und fingen einen Streit an. Dieser beschränkte sich zunächst auf Beleidigungen und Provokationen, die Lage eskalierte jedoch schnell. So zückte einer der Täter einen etwa 30 Zentimeter langen Schlagstock und schlug auf den 23-Jährigen ein. Danach ergriffen die beiden Angreifer die Flucht.

Das Opfer trug eine stark blutende Platzwunde am Kopf davon, die in der Bruchsaler Klinik behandelt werden musste.