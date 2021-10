Unbekannte sprengen Fahrkartenautomaten in Bruchsal

Unbekannte haben in der Nacht auf Freitag einen Fahrkartenautomaten in Bruchsal gesprengt. Die Ermittlungen der Polizei laufen.

Gegen 1.30 Uhr in der Nacht auf Freitag haben Unbekannte einen Fahrkartenautomaten am Haltepunkt Bruchsal-Untergrombach gesprengt. Die Polizei sei wegen eines lauten Knalls alarmiert worden, sagte ein Sprecher des Karlsruher Präsidiums.

Über die Höhe des Schadens sowie des möglicherweise erbeuteten Bargelds sei noch nichts bekannt. Außer dem Automaten ist laut derzeitigen Erkenntnissen nichts beschädigt worden. Die Ermittlungen der Polizei laufen, werden aber von der derzeit herrschenden Dunkelheit erschwert.

In der Region kommt es immer wieder vor, dass Geldautomaten gesprengt werden. Zuletzt hatte es in der Nacht auf Montag eine Volksbank-Filiale in Ettlingen erwischt. Dass ein Fahrkartenautomat gesprengt wird, sei ungewöhnlich, erklärte der Sprecher.

Dieser Artikel wird aktualisiert. (Stand: 05.59Uhr)