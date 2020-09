Unbekannte stehlen Geldbeutel aus Fahrzeug in Bruchsal

Wie die Polizei bekannt gab, ereignete sich der Einbruch am Dienstag zwischen 16.06 Uhr und 16.38 Uhr in der Schindgasse in Bretten. Die Besitzerin hatte ihr Auto in der Straße abgestellt, als sie mit ihrem Hund einen Spaziergang machte.

Die unbekannten Täter hatten die Seitenscheibe eingeschlagen, um zu den Gegenständen im Fahrzeug zu gelangen. Dabei entwendeten die Unbekannten einen Geldbeutel mit Bargeld in Höhe von 100 Euro sowie mehrere Geldkarten und Ausweispapiere der Frau. Zudem stahlen sie einen mit Rosen bestückten Einkaufskorb.

Die Höhe des entstandenen Sachschadens konnte bislang noch nicht beziffert werden. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich telefonisch unter der Nummer (0 72 51) 94 48 40 mit dem Polizeirevier Bruchsal in Verbindung zu setzen.