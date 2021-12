Unbekannte Täter haben mehrere Autos in Bruchsal zerkratzt

Mehrere Pkws wurden am Dienstagabend mutwillig von noch unbekannten Tätern zerkratzt. Der Gesamtschaden ist bislang nicht bekannt.

Bislang unbekannte Täter haben am Dienstagabend zwischen 18 Uhr und 21 Uhr in der Luisenstraße in Bruchsal mehrere Fahrzeuge beschädigt. Wie die Polizei mitteilte, wurde gegen 21 Uhr ein zerkratzter Pkw bei den Beamten gemeldet. Daraufhin wurden bei weiteren Ermittlungen mehrere beschädigte Autos festgestellt.

Der Gesamtschaden ist derzeit noch nicht beziffert.