Unbekannter begeht mehrere Straftaten in Bruchsal: Polizei sucht Zeugen

Ein Unbekannter hat am Dienstagabend ein Auto in Bruchsal geklaut. Anschließend beging er Tankbetrug und Unfallflucht. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Ein unbekannter Täter entwendete am Dienstagabend ein Auto in Bruchsal-Helmsheim und beging anschließend einen Tankbetrug in Untergrombach. Auf seiner weiteren Fahrt verursachte der Dieb in Weingarten einen Verkehrsunfall mit Fahrerflucht, teilte die Polizei mit.

Nach bisherigem Ermittlungsstand entwendete der Unbekannte gegen 20.50 Uhr einen unverschlossenen Renault Twingo vor einem Wohnanwesen in der Adalbert-Stifter-Straße. Anschließend fuhr der Täter zu einer Tankstelle in der Weingartener Straße. Dort tankte der Mann gegen 21 Uhr das gestohlene Auto und setzte seine Fahrt, ohne zu bezahlen, fort.

Wenige Zeit später prallte der Täter in der Bruchsaler Straße, aufgrund überhöhter Geschwindigkeit, mit einem parkenden Auto zusammen. Dadurch kam er von der Fahrbahn ab und prallte mit einem Straßenschild und zwei Verkehrspfosten zusammen. Der Unbekannte lenkte das Auto wieder auf die Fahrbahn und gefährdete dabei einen anderen Verkehrsteilnehmer.

Nach einigen Metern stoppte der Täter das Auto und flüchtete gemeinsam mit einer anderen Person zu Fuß in Richtung Bahnhof. Die Polizei konnte die beiden Personen nicht ausfindig machen.