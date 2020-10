Unbekannter fährt geparktes Auto in Bruchsal an und flieht

Der Unfall hat sich am Mittwoch zwischen zehn und zwölf Uhr in Forst in der Sudetenstraße in der Einmündung zur Jägergasse ereignet. Dort stand ein geparktes Fahrzeug am Straßenrand, dies teilte die Polizei am Freitag mit.

Nach bisherigen Erkenntnissen könnte das abgestellte Auto beim Ein- oder Ausparken angefahren worden sein. Dabei wurde es im Bereich des vorderen linken Kotflügels beschädigt.

Der Unfallverursacher hatte sich unerlaubt entfernt und wird jetzt polizeilich gesucht. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, werden daher gebeten, sich mit dem Polizeirevier Bruchsal unter der Telefonnummer (0 72 51) 72 60 in Verbindung zu setzen.