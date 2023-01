Unbekannter raubt 83-Jährigen in Bruchsal aus

Ein unbekannter Täter hat am Samstagnachmittag einen 83-jährigen Mann in der in der Schwimmbadstraße in Bruchsal ausgeraubt. Der Dieb entwendete die Geldbörse des Mannes und riss diesen bei dem Raub zu Boden.

Ein Unbekannter hat am Samstagnachmittag gegen 17.20 Uhr einen 83-jährigen Mann in der Schwimmbadstraße in Bruchsal ausgeraubt.

Nach Angaben der Polizei war der Senior auf dem Nachhauseweg von einem Besuch in einem Supermarkt. Als der 83-Jährige ein Mehrfamilienhaus betrat, wurde er von einem Unbekannten von hinten umklammert und zu Boden gerissen. Der Täter entriss dem Mann dessen Geldbörse, in der sich ein geringer Bargeldbetrag befand. Anschließend flüchtete der Unbekannte zu Fuß in Richtung Orbinstraße.

Der Geschädigte beschrieb den Räuber als männlich, etwa 20 bis 30 Jahre alt und kleiner als 1.70 Meter. Er habe zudem eine rote Schildmütze getragen.

Zeugen gesucht

Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Nummer (07 21) 6 66 55 55 zu melden.