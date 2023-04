Unfall bei Bruchsal: Autofahrer müssen an diesem Montag mit längeren Verzögerungen rechnen. Die Autobahn ist im Moment in Richtung Süden gesperrt.

Den Einsatzkräften bietet sich ein großes Trümmerfeld: Gegen 14.10 Uhr ist es auf der Autobahn 5 in Fahrtrichtung Süden zu einem heftigen Unfall gekommen, mit vielen Beteiligten. Die Polizei meldet vier Verletzte.

Der Fahrer eines Sattelzuges sei nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Dort kollidierte er mit einem Baustellenfahrzeug, das auf dem Seitenstreifen stand. Anschließend wurde der Lkw nach links abgewiesen und fuhr in die Mittelleitplanke.

Der Fahrer eines Abschleppwagens versuchte offenbar noch, einen Zusammenstoß zu verhindern und streifte bei einem Ausweichmanöver ein Auto. Beide Fahrzeuge fuhren schließlich auf den Sattelzug auf.

Unter den Verletzten ist auch ein Kleinkind

Alle drei Insassen des Autos, darunter ein Kleinkind, kamen mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Auch der Beifahrer des Baustellenfahrzeuges erlitt bei dem Unfall Verletzungen.

Der Lkw-Fahrer hatte 2,5 Promille

Die Polizisten stellten am Unfallort fest, dass der Fahrer des Sattelzuges offenbar alkoholisiert war. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von etwa 2,5 Promille. Während der Unfallaufnahme war die A5 in Fahrtrichtung Süden voll gesperrt. Der Verkehr wurde an der Anschlussstelle Bruchsal ausgeleitet. Es entstand ein Stau von etwa zehn Kilometern.

Wie die Polizei mitteilte, sorgten Schaulustige auch auf der Gegenfahrbahn für einen Stau von zeitweise mehreren Kilometern. Sowohl mehrere Feuerwehren als auch unterschiedliche Rettungskräfte sind im Einsatz.

Die Polizei geht von einer Schadenshöhe von 150.000 Euro aus. Nach wie vor staut sich der Verkehr in Richtung Süden.

(Stand 15.49 Uhr)