Unfall auf der A5 bei Bruchsal: Transporter fährt in Lkw

Am Mittwochnachmittag hat sich um 15 Uhr auf der A5 Karlsruhe Richtung Frankfurt bei einem Parkplatz bei Bruchsal-Büchenau ein Unfall ereignet.

Mit voller Wucht ist ein Kleintransporter am Mittwochnachmittag auf der A5 in Höhe Bruchsal-Büchenau in einen Lastwagen gefahren. Laut Information der Polizei hat sich der Fahrer des Transporters dabei schwer verletzt. Mit viel Glück überlebte er den heftigen Aufprall.

Auf der Autobahn in Fahrtrichtung Norden hatte sich zuvor bereits ein Stau gebildet, möglicherweise hat der Fahrer des Kleintransporters das Ende des Staus nicht rechtzeitig wahrgenommen.

Der Unfall ereignete sich gegen 15 Uhr. Noch am frühen Abend sorgte der Unfall für viele Kilometer Stau zwischen Karlsruhe Nord und Bruchsal. Die Aufräumarbeiten dauerten an, zeitweise war nur ein Spur befahrbar, so teilt die Polizei weiter mit. Mehrere Feuerwehr- und Rettungskräfte waren im Einsatz.