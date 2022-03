Bruchsal: Schwerer Unfall zwischen Auto und Lkw im Kreuzungsbereich

Gegen 4.30 Uhr hat sich am Dienstagmorgen in Bruchsal ein schwerer Unfall zwischen einem Lastkraftwagen und einem Auto ereignet.

Bei dem Unfall im Kreuzungsbereich der L556 und der Kammerforststraße in Bruchsal waren ein Lastkraftwagen und ein Auto beteiligt. Dabei wurde eine Person in dem Pkw eingeklemmt, so die Polizei in einer ersten Auskunft. Vermutlich sei sie nicht schwerer verletzt.

Zum jetzigen Zeitpunkt kann zur Unfallursache noch nichts gesagt werden. Das ist Gegenstand der Ermittlungen.

Weitere Informationen folgen. Stand: 1. März, 2022, 6.33 Uhr