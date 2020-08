Unfall zwischen drei Fahrradfahren: Verursacher war alkoholisiert

In Bruchsal kam es in der Nacht zum Sonntag zu einem Unfall zwischen drei Radfahrern. Laut Ermittlungen der Verkehrspolizei fuhr ein 25-jähriger Mann gegen 1 Uhr mit seinem Fahrrad in östlicher Richtung auf der Kaiserstraße. An einer Kreuzung wollte er über einen abgesenkten Bordstein in die Durlacher Straße abbiegen. Dabei übersah er eine herannahende 49 Jahre alte Radfahrerin.

Durch die Kollision stürzte die Frau und zog sich leichte Verletzungen zu. Ein hinter der Dame fahrender 56-jähriger Fahrradfahrer stürzte durch die Kollision ebenfalls und erlitt schwere Verletzungen.

Alarmierte Rettungskräfte versorgten die zwei Verletzen zunächst vor Ort und brachten sie anschließend zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.

Ein während der Unfallaufnahme beim Unfallverursacher durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 0,6 Promille. Die Beamten ordneten daher eine Blutentnahme an.