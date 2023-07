Samira klettert in die Kiste. Die Siebenjährige breitet die Arme aus und dann geht es mit Schwung die Rollrutsche hinab. Unten angekommen, rennt sie gleich zum Start zurück und fordert die nächste Rutschpartie ein.

Als das „Fescht der Feste“ kündigten die Veranstalter das Joss-Fritz-Fest in Untergrombach seit Wochen an. Ein durchaus treffendes Motto, falls sie damit meinen, dass dort jeder auf seine Kosten kommt. Denn die Veranstalter liefern ein verlängertes Wochenende, voll gepackt mit Live-Musik, Kunstausstellungen, Kinderbespaßung und reichlich Essen und Trinken.

TSV Untergrombach übernimmt die Kinderbespaßung

Um die Jüngsten kümmert sich die Jugendabteilung des TSV Untergrombach. Neben besagter Rollrutsche bauen sie einen Heißen Draht, Riesen-Jenga, Vier gewinnt, Sackhüpfen und Becherstelzen auf. Samira testet sich durch das gesamte Angebot. Und weil am Samstagnachmittag noch Mitstreiter für ein Wetthüpfen fehlen, erbarmt sich ihre große Schwester Layla-Jona Bake vom Helferteam.

Ist das anstrengend, mal wieder auf den Stelzen herumzueiern. Aber es klappt noch. Jennifer Dimino

Helferin des TSV Untergrombach

Derart motiviert, probieren auch andere Helfer die Spielgeräte aus. Jennifer Dimino schnallt sich zwei Becherstelzen unter die Schuhe. „Ist das anstrengend, mal wieder auf den Stelzen herumzueiern“, sagt sie anschließend. „Aber es klappt noch.“

Das Herz aller Eisenbahner schlägt in der Bundschuhhalle höher. Mitglieder des Eisenbahnclubs Bruchsal zeigen dort eine komplette Schienenlandschaft Märklin Spur eins mit entsprechenden Zügen. Mit dabei haben sie Bahnen aus verschiedenen Epochen und diversen Ländern. Und so überholt in Untergrombach auch schon mal eine amerikanische „Santa Fe“ einen Schweizer „Krokodil“ und eine deutsche Reichsbahn.

Ich finde es reizvoll, dass man die Bahnen hier in dieser Größe sehen kann. Ralf-Paul Ness

Besucher aus Karlsruhe

Besucher Ralf-Paul Ness aus Karlsruhe schaut sich die Sache ganz genau an. Und er fragt die Eisenbahner Löcher in den Bauch. „Müssten die Züge nicht drei Lampen haben? Auf welche Bahn sind Sie ganz besonders stolz?“ Und: „Woher erkennt man eine 96er?“, will er wissen. Eine eigene Bahn hat er nicht zu Hause, erzählt er. „Aber ich finde das reizvoll, dass man die Bahnen hier in dieser Größe sehen kann.“

Unter dem Motto „Jeder auf seine Art“ stellt der CreativTreff Untergrombach gleich daneben eine bunte Mischung von Öl-, Kreide- und Mischtechnik-Arbeiten aus. Und wie vielfältig das Thema Wasser ist, beweist der Fotoclub Untergrombach mit seinen Bildern von Karpfen, Wasserfällen oder dem Monbachtal.

Tanz und Musik ist dann in den Abendstunden angesagt. Auf der Bühne vor der Halle animiert die Zap-Gang die Besucher erfolgreich zum Feiern und Mitsingen bis in die Nacht hinein.