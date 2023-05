Erst wurden die Mütter gefeiert, jetzt sind die Väter dran: Am Donnerstag, genauer an Christi Himmelfahrt, laden viele Vereine zum Feiern im nördlichen Landkreis Karlsruhe ein. Was dort geboten wird.

Unterwegs mit Motorrad, Fahrrad oder zu Fuß: Am Feiertag, 18. Mai, sind die Leute unterwegs und machen Ausflüge. Hier gibt es die Bewirtung unterwegs, ohne Anspruch auf Vollständigkeit:

Zweiradtreff beim MC Huttenheim

Zum Zweiradtreff lädt der MC Huttenheim alle Zweiradfahrer und die gesamte Bevölkerung ein. Der Festbetrieb beginnt um ab 10 Uhr auf dem Clubgelände am Hardtsee-Bruhrain in Huttenheim. Live auf der Bühne ab 14 Uhr Syntax und Chilibones. Ausschrankende ist um 22 Uhr. Es werden Motorräder auf der „Custom & Classic Bikes“ gezeigt. Weitere Infos unter www.mchuttenheim.de.

Kronauer Schützenfest am Vatertag mit Jugend- und Schülerschießen

Der Sportschützenverein Kronau lädt am Himmelfahrtstag ein zu seinem Waldfest beim Schützenhaus. Neben den Ortsmeisterschaften und Schießen für Jedermann gibt es erneut ein Jugend- und Schülerschießen (U16 Jahre). Rund um das Schützenhaus bietet der Verein Bewirtung. Bei schlechtem Wetter wird in der Halle gefeiert.

Hundevorführungen in Untergrombach

Die Ortsgruppe Untergrombach des Vereins für Deutsche Schäferhunde bietet am 18. Mai ab 10 Uhr Festbetrieb. Zum Programm beim Vereinsheim (Im Brüchle 4) gehören unter anderem eine kreative Kinderbetreuung, eine Vorführung mit Hunden und eine Tombola.

Vatertagsfeste in Karlsdorf

Der Kleingärtnerverein Karlsdorf bietet am Vatertag ab 10 Uhr zum Vatertag Bewirtung in seiner Kleingartenanlage. Die Jugendabteilung des Schützenvereins Karlsdorf sorgt beim 31. Waldfest ab 10 Uhr beim Schützenhaus im Kammerforst, alte B35, für Verpflegung der Wanderer und Radfahrer.

Vatertagsfest beim GV Frohsinn Kirrlach

Der Frohsinn Kirrlach veranstaltet seinVatertagsfest auf dem Vereinsgelände in der Jurastraße 5 in Kirrlach. Ab 10 Uhr wird die Frohsinn-Küche für das leibliche Wohl sorgen. Zur musikalischen Unterhaltung der Gäste werden verschiedene Chöre beitragen. Das Fest findet bei jedem Wetter statt, denn im Vereinsheim kann auch bei Regen gefeiert werden.

Feier auf dem Musikerplatz in Kraichtal

Wie jedes Jahr veranstaltet unser Musikverein „Harmonie“ Münzesheim sein Vatertagsfest an Christi Himmelfahrt auf dem festerprobten Musikerplatz am Markgrafenring. Los geht es ab 10 Uhr. Am väterlichen Ehrentag werden unter anderem die Stadtkapelle Heidelsheim und der Musikverein Odenheim auftreten. Kuchenspenden können ab 10 Uhr in der Fest-Cafeteria abgegeben werden.

Neudorfer Narren laden ein

Nach dem Motto „Vatertag 2023 – am Spross“ veranstaltet die Neudorfer Karnevalsgesellschaft ab 10 Uhr erstmals ein Vatertagsfest. Neu ist nicht nur die Veranstaltung selbst, sondern auch der Austragungsort. Die Neue Mitte von Graben-Neudorf, der sogenannte „Spross“ wird mehr und mehr zum Veranstaltungstreffpunkt nicht nur für die Graben-Neudorfer Bevölkerung.

Ganz Ubstadt-Weiher feiert

In Ubstadt-Weiher finden an Christi Himmelfahrt) wieder die traditionellen Vatertagsfeste statt. Die Vereine sorgen neben der Bewirtung auch für die musikalische Begleitung. In Stettfeld veranstaltet die Freiwillige Feuerwehr beim Eisengrubenwald ihren Vatertagstreff und im Zeuterner Himmelreich feiert der Musikverein sein beliebtes Musikfest. In Weiher treffen sich die Hako-Freunde auf ihrem Vereinsgelände zum Oldtimertreff mit Oldtimern, Schleppern und Landmaschinen. Nicht zuletzt feiern auch die „Eselhopfer“ des Elferrats Ubstadt am Vereinsgelände Zum Kleebühl.

Fest auf dem Heidelsheimer Marktplatz

Die Bürgerwehr Heydolfesheim richtet das Marktbrunnenfest auf dem Historischen Marktplatz in Heidelsheim aus. Der Ausschank beginnt um 10 Uhr.