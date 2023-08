Starkregen und Hagel haben am Mittwochabend in Bruchsal und Kronau zu Einsätzen von Feuerwehr und Polizei geführt. Verletzt wurde niemand.

Unwetter haben in Bruchsal und Kronau am Mittwochabend zu Einsätzen von Feuerwehr und Polizei geführt. In Bruchsaler Stadtteil Untergrombach war laut einer Mitteilung der Feuerwehr ein Teil der Wittumstraße überflutet.

Die Fußgängerunterführung unter der Bahnlinie in Verlängerung der Wittumstraße stand etwa zehn Zentimeter hoch unter Wasser. Die Feuerwehr zog drei verstopfte Gullygitter heraus, sodass das angestaute Wasser abfloss. Danach setzten die Einsatzkräfte die Gitter wieder ein.

Wasser dringt in Firmenhalle in Bruchsal

In der John-Deere-Straße in Bruchsal beschädigten Starkregen und Hagel nach Informationen der Feuerwehr mehrere Oberlichter einer Firmenhalle, sodass Wasser in das Gebäude drang. Die Mitarbeiter der Firma dichteten den Schaden nach Absprache mit der Feuerwehr selbst ab.

In der Hauptstraße in Bruchsal-Untergrombach setzte die Feuerwehr einen Gully wieder ein, der sich durch den Starkregen gehoben hatte. In Kronau entfernte die Polizei nach eigenen Angaben Äste von einer Fahrbahn. Verletzt wurde durch das Unwetter laut Mitteilungen niemand.