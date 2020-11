Druck soll erhöht werden

Vandalen richten große Schäden an Bruchsaler Schule an

Es sind kaputte Lichtkuppeln, eingeschlagene Fensterscheiben und zerstörte Heizkörper: An der Konrad-Adenauer-Schule in Bruchsal haben Unbekannte immense Schäden verursacht. Jetzt will die Stadt den Druck erhöhen.