Vandalen zertrümmern den Kopf einer Christusfigur in Bruchsal

Nun steht nur noch das leere Kreuz: Unbekannte haben den Christuskörper mit Gewalt abgerissen. In Bruchsal ist man wegen dieser Tat entsetzt.

Erst vor Kurzem hatte sich eine Restauratorin ans Werk gemacht, das alte Wegkreuz oberhalb des Bruchsaler Augsteiner herzurichten. Nun haben Unbekannte den frisch sanierten Christus-Korpus zerstört. Hela Trausel kann es kaum glauben: „Ich war abends noch dort, und am nächsten Morgen haben mir Hundebesitzer berichtet, dass Vandalen am Werk waren.“

Normalerweise pflegt sie das Wegkreuz, pflanzt Blumen, sieht nach dem Rechten und stellt Kerzen auf. „Der Körper hing nach unten. Der Kopf war zertrümmert. Ein Arm war abgefallen.“ Schon früher seien immer mal wieder Blumen herausgerissen worden, aber dieser Vandalismus habe eine neue Qualität. „So was hab’ ich noch nicht erlebt“, so Trausel.

Polizei hat noch keine heiße Spur

Stadt und Polizei seien informiert. Der Bauhof habe die zerstörte Figur noch am Wochenende abgeräumt und in Sicherheit gebracht, sodass das Steinkreuz jetzt ohne Korpus dasteht. Die Polizei bestätigt auf BNN-Anfrage den Vandalismus. Der oder die unbekannten Täter waren bereits in der Nacht von Freitag auf Samstag tätigt. Eine heiße Spur oder Zeugenhinweise habe man aber bisher noch nicht, erklärt eine Polizeisprecherin.

Erst im Februar hatte die Bruchsaler Bürgerstiftung mitgeteilt, dass sie den Erhalt des Kleindenkmals finanziell unterstützt. Kreuz und Sockel stammen wohl aus dem Jahr 1750 und sind gefertigt aus Maulbronner Sandstein. Die nun zerstörte Christusfigur sei aus gelbem Schilfsandstein. Die Höhe des Schadens am städtischen Kreuz ist unbekannt.

Zeugen gesucht

Die Polizei hofft auf Zeugenhinweise aus der Bevölkerung. Telefon: (07251) 7260