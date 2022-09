Er kam in eine Verkehrskontrolle und gab Gas. Die Verfolgungsfahrt eines 22-Jährigen endete mit der Kollision an einer Ampel. Der Unfall hat die nächsten Tage Auswirkungen auf den Bruchsaler Stadtverkehr.

Die Ampeln bleiben schwarz an der bekannten Bruchsaler Krankenhaus-Kreuzung. Der Grund: Eine Verfolgungsfahrt endete dort mit einem Unfall, dabei wurde eine Ampel komplett zerstört. Damit ist die ganze Schaltung an der neuralgischen Kreuzung ausgefallen, bestätigt die Bruchsaler Stadtverwaltung.

Von Ubstadt nach Bruchsal gerast

Doch wie kam es zum folgenreichen Crash? Wie die Polizei mitteilte, war ein 22-Jähriger am frühen Mittwochmorgen gegen 2 Uhr mit dem Auto unterwegs, als er in Ubstadt in eine Verkehrskontrolle an der Unteröwisheimer Straße kam. Auf die Aufforderungen anzuhalten reagierte der junge Mann nicht. Stattdessen gab er Gas und raste Richtung Bruchsal davon.

Auf der Bundesstraße 3 fuhr er in die Stadt hinein und verlor offensichtlich bei der Kreuzung zwischen B3 und Forster Straße die Kontrolle über sein Fahrzeug. Dann krachte er in den Ampelmast, der eigentlich den Rechtsabbieger-Verkehr in Richtung Forst regelt. Der Mann blieb unverletzt.

Der Schaden könne zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht beziffert werden, andere Personen wurden durch die Fahrt wohl nicht gefährdet, so die Polizei weiter.

Rückstau im Feierabendverkehr

Zum Feierabendverkehr am Mittwochnachmittag stauten sich die Autos immer wieder zurück. Vor allem Linksabbieger, die auf die B3 stadtauswärts fahren wollten, mussten länger warten. Zu dem Zeitpunkt war auch ein Techniker-Team vor Ort, das die Ampelanlage überprüfte. Eine Sprecherin der Stadt teilte mit, dass es wohl einige Tage dauern werde, bis ein neuer Ampelmast installiert werden kann. So lange funktioniere die Schaltung nicht.

Von Vorteil ist vermutlich, dass in dieser Woche noch Ferien sind und weniger Verkehr herrscht. Außerdem funktionieren die kleine Ampel direkt beim Krankenhaus-Parkhaus und die Ampel bei der Balthasar-Neumann-Straße.

Dort wo der Ampelmast war, ist jetzt ein Loch. In ihm steckt ein Vorfahrt-achten-Schild, das dort angebracht gewesen war. Bei dem Autofahrer ergaben sich Hinweise „auf eine aktuelle Drogenbeeinflussung“, weshalb die Polizei eine Blutentnahme veranlasste. Der Mann muss sich unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten.