Bruchsal

Verkäuferin gewürgt - zwei Soldaten greifen ein

Zu einer gefährlichen Situation ist es in der Buchhandlung am Bruchsaler Bahnhof gekommen. Ein offenbar psychisch kranker Mann hat eine Verkäuferin angegriffen und gewürgt. Glücklicherweise waren zwei Soldaten in der Nähe, die dazwischen gegangen sind.