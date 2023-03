Verkaufsoffener Sonntag beim Frühlingsfest in Bruchsal

Nach dem mauen Start zu Jahresbeginn hofft der Einzelhandel nun auf den Frühling. Beim verkaufsoffenen Sonntag am 26. März ist einiges geboten.

Auch Flohmarkt am 26. März

Knapp 18.000 Besucher strömten im vergangenen Jahr bei schönstem Wetter zum Frühlingsfest in die Bruchsaler Innenstadt. In diesem Jahr hofft der Branchenbund Bruchsal auf eine ähnlich hohe Zahl.

Knapp 100 Einzelhändler, Gewerbetreibende und Gastrobetriebe präsentieren sich und ihre Angebote beim verkaufsoffenen Sonntag am 26. März. Zwischen 13 und 18 Uhr ist in der Innenstadt und im Gewerbegebiet Am Mantel einiges geboten.

„Wir haben dieses Jahr mehr Gewerbetreibende dabei. Ihnen ist klar, dass sie mittlerweile aktiv auf Kunden zugehen müssen“, sagt Citymanager Karsten Lonhard.

Nach dem traditionell schwächeren Januar und Februar, in denen sich die steigenden Lebenshaltungskosten bemerkbar gemacht haben, hofft der Einzelhandel nun auf den Frühling. Dann sei die Kaufbereitschaft bei den Kunden erfahrungsgemäß größer, so Lonhard.

Die Besucher schätzen den Event-Charakter beim verkaufsoffenen Sonntag. Sven Wipper, Vorsitzender des Branchenbunds

Vom Kübelmarkt über den Rathaus- und Friedrichsplatz bis zur Luisenstraße lädt die Innenstadt zum Flanieren und Einkaufen ein. Ein Flohmarkt erstreckt sich von der Martin-Luther-Straße bis zum Bahnhofsplatz. Dazwischen gibt es ein breites kulinarisches Angebot.

„Die Besucher schätzen mittlerweile vor allem den Event-Charakter einer solchen Veranstaltung. Eingekauft wird am Samstag vorher oder auch erst Wochen oder Monate später“, verweist Sven Wipper, Vorsitzender des Branchenbunds, auf die Folgegeschäfte für den Handel. „Sehen und Gesehen werden“ ist nach Einschätzung von Lonhard das Motiv für viele Besucher.

Viele Bewerber für Nachfolge des Citymanagers

Für Lonhard ist das die letzte Veranstaltung als Citymanager von Bruchsal. Über zweieinhalb Jahren unter erschwerten Corona-Bedingungen sei es eine Herausforderung gewesen. Nun wendet er sich neuen Aufgaben zu. Welche genau, wollte er noch nicht verraten.

Für Lonhards Nachfolge ab 1. April oder 1. Mai gab es eine Vielzahl von Bewerbern, darunter auch zwei ernsthafte Kandidaten, berichtet Wipper. Dazu soll in Abstimmung mit der Stadt, die sich an der Finanzierung beteiligt, in den nächsten Tagen eine Entscheidung fallen.

Für das Frühlingsfest hat Lonhard noch die Vorbereitungen getroffen: Neu ist die Wohnmobil-Show am Otto-Oppenheimer-Platz. Sie rückt damit näher an die Innenstadt heran. Als Highlight präsentiert er die Automeile beim Schloss Bruchsal. Fünf lokale Autohäuser zeigen neue Modelle. Wegen den langen Lieferzeiten sind sie meist aber erst in einigen Monaten zu bekommen.

Bruchsal präsentiert sich zum verkaufsoffenen Sonntag beim Frühlingsfest

Die Besucher kommen dafür aus der gesamten Region, wie eine Befragung im vergangenen Jahr ergeben hat. Aus der Pfalz, aus Kraichtal, Pforzheim und sogar vereinzelt aus Frankreich seien die Besucher gewesen, wie Lisa Christofzik vom Stadtmarketing erzählt. Nach Einschätzung des Branchenbunds kann Bruchsal dabei seine Position als Mittelzentrum ausspielen.

Viele kommen dabei mit dem Auto. Parkmöglichkeiten gibt es beim Saalbachcenter, in den Tiefgaragen der Volksbank und des Bürgerzentrums sowie in der Orbinstraße.

Seitens der Stadt wurden die Straßen bereits frühlingshaft geschmückt: Mit Frühlingsblühern wie Hyazinthen, Tulpen und Narzissen in Pflanzkästen wurden die Baumscheiben bestückt. Über den Straßen hängen Blütenbälle und Schmetterlinge. Bei der Besucherbefragung 2022 kam der Blumenschmuck gut an, so Christofzik.

Mit Kinderschminken, Clown-Auftritt, Basketball-Spiel und einer Hüpfburg gibt es auch für die kleinen Besucher Unterhaltung.