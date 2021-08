Autofahrer atmen auf

Bei der Sanierung der Büchenauer Brücke in Bruchsal ist ein Ende in Sicht

Lange Staus an der Baustelle der Büchenauer Brücke in Bruchsal gehören der Vergangenheit an, denn Autofahrer umgehen das Nadelöhr. Zudem sollen die Bauarbeiten ein Vierteljahr früher fertig werden, als ursprünglich geplant.