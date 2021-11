Verkehrsunfall beim Spurwechsel auf B35 bei Bruchsal

Ein Sachschaden von insgesamt rund 8.000 Euro und ein Leichtverletzter 50-jähriger Pkw-Fahrer sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Freitagmorgen gegen 8 Uhr auf der Bundesstraße 35 bei Bruchsal ereignet hat.

Auf der Bundesstraße 35 bei Bruchsal ist es am Freitagmorgen gegen 8 Uhr zu einem Verkehrsunfall bei einem Spurwechsel gekommen. Ein Lkw befuhr die linke Spur der B35 und wollte auf die rechte Spur wechseln, teilte die Polizei mit. Hierbei übersah er einen dort fahrenden Pkw.

Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. In der Folge wurde der Pkw nach rechts in den Grünstreifen abgedrängt, drehte sich mehrmals und kam nach etwa 100 Metern zum Stehen. Der 50-jährige Fahrer wurde hierbei leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Der bei dem Verkehrsunfall entstandene Sachschaden wird auf etwa 8.000 Euro geschätzt