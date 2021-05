Verkehrsunfall in Bruchsal - Unfallhergang ist noch unklar

Nach einem Verkehrsunfall in Bruchsal am Montagvormittag ist die Polizei auf der Suche nach Zeugen. Ein Transporter und ein Motorradfahrer sind vor einer Ampel zusammengestoßen.

Wie die Polizei mitteilte, war der 51-jährige Fahrer eins Fiat Ducato am Montag gegen 11.30 Uhr auf der Heidelbergerstraße (B 3) in Bruchsal in Richtung Schönbornstraße unterwegs. Als er vor einer Ampel an der Ecke Forster Straße nach rechts in ein Firmengrundstück abbiegen wollte, kam es zum Zusammenstoß mit dem dahinter fahrenden Motorrad eines 60-Jährigen. Der Motorradfahrer wurde beim Sturz leicht verletzt.

Die Polizei ermittelt nun, ob es ein klassischer Auffahrunfall war. Es besteht auch die Möglichkeit, dass der Lkw zum Abbiegen auf den zweiten Fahrstreifen ausholte und dabei den vorbeifahrenden Motorradfahrer übersah. Insgesamt entstand ein Sachschaden von etwa 4.500 Euro.

Das Polizeirevier Bruchsal nimmt Zeugenmeldungen zum genauen Unfallhergang entgegen.