Großeinsatz am Baggersee Untergrombach

Vermisster taucht in Karlsruhe wieder auf - in der Badehose

Es ist eine kuriose Geschichte. Fieberhaft suchen rund 70 Einsatzkräfte am und im Untergrombacher See nach einem Mann. Viele Stunden später taucht er unversehrt wieder auf, rund 25 Kilometer entfernt, in seiner Badehose.