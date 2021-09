Zwei Männer lebensgefährlich verletzt

Verpuffungs-Unfall in Bruchsal war laut Polizei fahrlässige Brandstiftung

Die Polizei ordnet den Verpuffungs-Unfall in einer Autowerkstatt im Bruchsaler Dieselweg, bei dem am vergangenen Freitag zwei junge Männer lebensgefährliche Verbrennungen erlitten, neuesten Erkenntnissen zufolge als fahrlässige Brandstiftung ein. Das teilte ein Sprecher der Polizei am Sonntag mit.