Versuchtes Tötungsdelikt in Bruchsal: Polizei nimmt 56-Jährigen fest

Mit einem Messer soll ein Bruchsaler seinem Bekannten schwerste Verletzungen zugefügt haben. Die Tat ereignete sich am Montag gegen Mitternacht.

Ein 56-Jähriger wird verdächtigt, am Montag gegen Mitternacht einen 24 Jahre alten Mann in Bruchsal mit einem Messer angegriffen und schwer verletzt zu haben. Dies teilt die Polizei mit.

Nach derzeitigen Erkenntnissen trafen sich die beiden Männer gegen 22 Uhr in der Wohnung des mutmaßlichen Täters. Im weiteren Verlauf gerieten die beiden deutschen Staatsangehörigen in Streit. Dann soll der 56-Jährige seinen Bekannten mit einem Messer im Bereich des Rückens sowie im Gesicht verletzt haben, wobei der Beschuldigte tödliche Verletzungsfolgen zumindest billigend in Kauf genommen haben soll.

Der Geschädigte flüchtete daraufhin auf die Straße und bat einen Zeugen, einen Rettungswagen zu rufen, heißt es von der Polizei weiter.

Versuchte Tötung in Bruchsal: Mutmaßlicher Täter ließ sich widerstandslos festnehmen

Die Polizei nahm den Beschuldigten kurz darauf widerstandslos in seiner Wohnung vorläufig fest. Der 24-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr bestehe nach derzeitigem Kenntnisstand nicht.

Die weiteren kriminalpolizeilichen Ermittlungen wurden vom Kriminalkommissariat Bruchsal übernommen. Die Kriminaltechnik wurde mit der Sicherung der Spuren am Tatort beauftragt.

Der Beschuldigte wird an diesem Dienstag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe dem Haftrichter vorgeführt.