Verunsicherter Corona-Jahrgang hat weiter große Auswahl an Lehrstellen

„Dieses Speed-Dating mit potenziellen Auszubildenden war eine tolle Geschichte. Es hat dazu geführt, dass bei uns eine junge Frau im September anfängt”. Volker Hillenbrand bilanziert zufrieden eine Sommeraktion der Wirtschaftsförderung Bruchsal, um Lehrlinge und Arbeitgeber online zusammenzubringen. Hillenbrand ist einer der Geschäftsführer des Bauhauses Steinbach in Bruchsal und Münzesheim. Er stellte als Folge des Online-Kontakts Hajar Bondouh ein. Sie macht ab 1. September eine Ausbildung zur Kauffrau für Groß- und Außenhandelsmanagement.

„Eine Freundin erzählte mir von der Aktion. Und da ich viele vergebliche Bewerbungen geschrieben habe, war ich froh darüber. Für die Firma hatte ich mich sowieso schon interessiert,” berichtet die 21-jährige Frau. „Für mich war es schwer etwas zu finden, weil ich keine deutsche Schule besucht habe, sondern vor zwei Jahren aus Marokko gekommen bin, wo ich Abitur gemacht habe.”

Bondouh spricht richtig gut Deutsch - die Sprachen Englisch sowie Französisch bringt sie schon mit. Das Bauhaus Steinbach mit 50 Mitarbeitern hat dieses Jahr sogar mehr als die zwei üblichen Lehrstellen für Kaufleute und Lager-Logistiker ausgeschrieben.

Hatte der „Corona-Jahrgang” Nachteile in Sachen Ausbildungsbeginn?

Wenn am 1. September das Ausbildungsjahr beginnt, kommt ein verunsicherter „Corona-Jahrgang” in die Lehre. Einer der auf Ausbildungsmessen und viele Berufsinformationen in den Schulen verzichten musste. Hat er deshalb viel weniger Stellen vorgefunden und Kontaktmöglichkeiten gehabt?

„Nach den ersten Verunsicherungen auf allen Seiten hat sich die Situation am Lehrstellenmarkt in unserer Region wieder eingependelt”, sagt Annemarie Herzog von der Industrie- und Handelskammer (IHK) Karlsruhe. „Mancher Mittelständler war kurzfristig zurückhaltend bei Lehrlingen. Und für Gastronomie und Veranstalter ist es weiter schwierig.” Doch noch gibt es regional weit mehr Lehrstellen als Bewerber. Auf der Internetseite Sprungbrett-Ausbildung listet die Wirtschaftsförderung Bruchsal derzeit rund 40 Angebote von Firmen ausführlich auf und sorgt für Sofort-Kontakt.

Gärtnerin, Bäcker, Steuerfachgehilfe, Dachdeckerin sowie viele elektronische und kaufmännische Berufe sind gelistet. Dahinter steckt meist ein „Last Call” für „freie” junge Leute.

„Wer noch schnell auf eine Ausbildung aufspringen will, kann nach Absprache mal eine Woche später oder erst im Oktober anfangen”, gibt Jörn Pelzer von der IHK Motivation für Spätentschlossene. Pelzer spricht von aktuell 400 offenen Lehrstellen bei IHK-Berufen zwischen Waghäusel und Bühl - im Juli seien es noch 1.000 gewesen.

Gute Chancen auf Übernahme nach einer Ausbildung

Und so sahen die Zahlen im regionalen Ausbildungsmarkt von Bruchsal-Bretten-Karlsruhe-Rastatt im Juli 2020 aus: Es gab laut Agentur für Arbeit seit Oktober 2019 rund 6.000 Lehrstellen sowie 3.200 versorgte und 1.470 unversorgte Bewerber. Im Sommer 2020 lagen sowohl Angebot als auch Bewerberzahl etwas niedriger als im Vorjahr.

Wer eine Ausbildung fertig macht, hat relativ gute Chancen auf Übernahme als Facharbeiter. Das hat sich auch im Corona-Jahr 2020 kaum geändert, weiß die IHK aus einer bundesweiten Umfrage.

Gute Realschüler sind bei Handwerksfirmen besonders begehrt - aber rar. „Weil sehr viele nach der Mittleren Reife eine weiterführende Schule besuchen oder sich einen Ausbildungsplatz bei den großen bekannten Firmen der Gegend gesichert haben”, analysiert Frank Schmidt von der Wirtschaftsförderung in Bruchsal. „Wir ermuntern die kleineren Unternehmen im ländlichen Raum, noch mehr Werbung für sich zu machen oder Praktika anzubieten”.

Abiturienten interessierten sich zuletzt etwas stärker für eine Ausbildung, wohl angesichts der unsicheren Studiensituation mit reinen Online-Veranstaltungen. Das stellt Annemarie Herzog von der IHK fest. Sollte daraus ein Trend werden, würde das den Unternehmen gefallen. Selbst wenn auf die Lehre doch noch ein Studium folgt.

Weil die Hochschüler mit mehr Praxiswissen in die Wirtschaft zurückkehrten. An vielen Schrauben drehen die Beteiligten beim Casting der Azubis. Die IHK will sogar Eltern, Verwandte oder Freunde „auf den letzten Drücker” ansprechen. Durch Info-Stände wie am Mittwochabend in Bruchsal oder am Donnerstag von 17 bis 19 Uhr am Hundlesbrunnen in Bretten.