Viel los in Bruchsal: Das wird am Wochenende in der Stadt geboten

Da hat man am Wochenende die Qual der Wahl: Der Bruchsaler Veranstaltungskalender ist rappelvoll und hat ganz unterschiedliche Termine im Angebot.

Aber Achtung, das „Mantel-Blüten-Fest“ im Gewerbegebiet Mantel ist auf September verschoben worden. Dennoch gibt es noch reichlich Auswahl. Hier folgen die größten Veranstaltungen im Überblick.

Bühne frei: Am Freitag starten die Landesbühnentage in Bruchsal

Mit der Premiere von „Der kleine Ritter Trenk“ der Badischen Landesbühne starten am Freitagnachmittag die Landesbühnentage in Bruchsal. Das Theaterfest wird an mehreren Standorten in Baden-Württemberg gefeiert.

In Bruchsal sind an diesem Wochenende außerdem diese Stücke zu sehen: „Kill Baby“ vom Landestheater Württemberg-Hohenzollern Tübingen Reutlingen (Freitag, 3. Mai, mit Einführung ab 19.30 Uhr), „Loving the Alien – Ein David-Bowie-Liederabend“ von der Badischen Landesbühne (Samstag, 4. Mai, 18 Uhr), „Im Westen nichts Neues“ vom Landestheater Schwaben (Samstag, 4. Mai, 20 Uhr) und „Indien“ von der Württembergischen Landesbühne Esslingen (Sonntag, 5. Mai, 17 Uhr).

Für alle Veranstaltungen gibt es noch Karten, online unter www.badische-landesbühne.de.

Zur offiziellen Eröffnung lädt die Badische Landesbühne übrigens am Freitag, 18 Uhr, ins obere Foyer des Bürgerzentrums ein. Außerdem zu einer Podiumsdiskussion mit den vier Intendanten der vertretenen Landesbühnen am Samstag, 15 Uhr, ins Theater treppab. Es geht um „On the road – Theater in der Fläche“.

Laufschuhe an: Am Samstag führt die Strecke des Hoffnungslaufs wieder durch ganz Bruchsal

Es ist eine der großen Traditionsveranstaltungen in Bruchsal und einer der bekanntesten Charity-Läufe in der Region: der Bruchsaler Hoffnungslauf. Am Samstag, 4. Mai, fällt um 15 Uhr der Startschuss für den Hauptlauf. 3,5 Kilometer ist die Strecke lang und führt durch die Innenstadt. Auch durch den Schlossgarten geht es für die Laufbegeisterten. Start und Ziel sind in der Stirumschule.

Sie ist ein guter Platz für Zuschauer, ebenfalls bietet sich der Streckenabschnitt in der Fußgängerzone an.

Schon zum 27. Mal findet der Lauf statt, dieses Mal unter dem Motto „#laufendhelfen – Gemeinsam Familien unterstützen“. Der Festbetrieb startet um 13.30 Uhr im Innenhof der Schule. Um 14 Uhr beginnt der AOK-Bambini-Lauf. Kinder bis 1,40 Meter laufen eine Runde um die Stirumschule. Hierfür ist keine Anmeldung nötig.

Zum Hauptlauf ist eine Anmeldung notwendig unter www.hoffnungslauf.de, direkt vor Ort können sich Interessierte am Veranstaltungstag noch anmelden. Mitmachen kann jeder und auf der Strecke joggen, walken oder einfach spazieren. Mit dem Erlös werden soziale Projekte des Caritasverbandes Bruchsal finanziert.

Es ist das größte Kinderfest der Region. Rund 1.200 Kinder aus den Bruchsaler Kindergärten und Grundschulen wollen auch in diesem Jahr den Winter endgültig vertreiben. Der Sommertagszug findet am Sonntag, 5. Mai, statt. Los geht es um 14.15 Uhr.

Die Strecke führt über Friedrichsplatz, Marktplatz und Schlossachse. Alle drei sind gute Standorte für Zuschauer. Gegen 15 Uhr werden die Kinder im Schlosshof erwartet. Dort wird traditionell ein Schneemann verbrannt. Gegen 15.30 Uhr rechnen die Organisatoren mit dem offiziellen Ende des Kinderfestes.

Die Veranstaltung findet nur bei gutem Wetter statt. Eine endgültige Entscheidung fällt erst am Sonntagvormittag. Darüber informiert wird dann auf der städtischen Homepage und auf der Instagram-Seite des Sommertagszugs. Aktuell sehen die Prognosen ganz gut aus.

Einblicke: Tag der offenen Tür bei der Straßenmeisterei in Bruchsal

Sie ist ein Hingucker an der Forster Straße: die neue Straßenmeisterei in Bruchsal. Am Sonntag, 5. Mai, öffnet die Einrichtung des Landkreises Karlsruhe ihre Türen für Besucher. Der Stützpunkt Bruchsal betreut zusammen mit der Außenstelle in Bretten rund 600 Kilometer Straßen im nördlichen Landkreis. Knapp 19 Millionen Euro hat der Landkreis in den Neubau investiert.

Neben einer großen Fahrzeug- und Geräteschau und Führungen durch den Neubau warten Einblicke in die Aufgaben des Straßenbetriebsdienstes, Hubsteiger-Fahrten und ein Straßenmeisterei-Simulator auf die Besucher. Parkmöglichkeiten gibt es nebenan im Industriegebiet Stegwiesen.

Wichtiger Hinweis: Für das anschließende Benefizkonzert auf dem Gelände gibt es keine Tickets mehr.