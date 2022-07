Nur drei Monate nach dem Spatenstich ist die Form des neuen Hangars von Volocopter in Bruchsal schon zu sehen. Dort sollen vor dem Verkauf die Flugtaxis geprüft werden.

Der neue Hangar von Volocopter soll wie geplant Ende des Jahres fertig sein. „Dort sollen die elektrisch betriebenen Flugtaxis flugplatznah vor dem Verkauf auf Herz und Nieren geprüft werden.“

Das sagte am Mittwochmittag Rainer Kracht, Partner beim Generalplaner Vollack aus Karlsruhe, beim Richtfest für den Industriebau am Flugplatz Bruchsal. Auch der vorgegebene Kostenrahmen in Höhe eines zweistelligen Millionenbetrags soll eingehalten werden.

Hangar von Volocopter bleibt im Zeit- und Kostenrahmen

In einer Rekordzeit von drei Monaten stehen nach dem Spatenstich Ende April bereits die Verstrebungen für die Außenhülle des Hangars. Die Rohbauarbeiten sind abgeschlossen. Sechs Wartungsplätze sowie zwei Plätze zum Rangieren sind in der Halle mit fast 4.000 Quadratmetern Fläche geplant.

Platzsparend entstehen auf 600 Quadratmetern davon im Obergeschoss Büro- und Sozialräume, so Vollack-Partner Dirk Baumbach. Das Vorfeld, der Voloport, wird mit weiteren 4.500 Quadratmetern errichtet.

Bei Volocopter wird Wert auf Nachhaltigkeit gelegt

Großer Wert wurde auf das Thema Nachhaltigkeit gelegt. Eine Photovoltaikanlage sowie regenerativer Strom werden als Energiequellen genutzt.

Beeindruckt vom Baufortschritt zeigte sich auch Stefan Klocke, Beirats-Vorsitzender der Volocopter GmbH. Er hat die Zertifizierung der Volocity rechtzeitig zu den Olympischen Sommerspielen 2024 in Paris im Blick.

Dann will er den französischen Staatspräsidenten Emmanuel Macron öffentlichkeitswirksam mit einem Volocity vom Flughafen Paris ins Stadion fliegen lassen.

Das Wachstum des Flugtaxi-Unternehmens in Bruchsal wird auch in anderen Kommunen mit Interesse verfolgt. Da werde mit viel Geld gelockt, verriet Klocke. Beim Richtfest unterstrich er aber die Verbundenheit mit der Region: „Wir fühlen uns in Bruchsal sehr wohl.“

Das wird auch bei der Personalentwicklung des Unternehmens deutlich. Während vor drei Jahren 150 Mitarbeiter für den Flugtaxi-Pionier arbeiteten, sind es mittlerweile über 550, wie Michael Hillermeier, Leiter Strategie und Infrastruktur bei Volocopter, ausführte.

Zahl der Mitarbeiter in Bruchsal wächst

Dass die Stadt Bruchsal auf der Verwaltungsseite die planerischen Voraussetzungen für das Wachstum geschaffen hat, das unterstrich beim Richtfest Oberbürgermeisterin Cornelia Petzold-Schick (parteilos).

Auf die Stadt kommt nun die Aufgabe zu, genügend Plätze in Kindergärten und Schulen zu schaffen. Auch müssen die Mitarbeiter geeignete Wohnungen finden.

Henry Knoll, Projektleiter bei Vollack, sprach den feierlichen Richtspruch.