Die Band Phil hat sich komplett den Songs von Collins und Genesis verschrieben. Die heute elfköpfige Musikgruppe feiert 2023 ihr 25-jähriges Bestehen. Am 29. Juli spielen sie ein Jubiläumskonzert auf dem Flugplatz in Bruchsal.

„Es war einmal….“ Mit diesem Satz beginnen eigentlich Märchen. Diese Geschichte aber ist wirklich passiert: Es war einmal vor rund 40 Jahren eine ambitionierte Amateurband namens Amnesia. Diese spielte ihre eigenen Songs und freute sich über jeden einzelnen Zuhörer, der zu ihren Konzerten kam. „Irgendwann haben wir aber beschlossen, ‚In The Air Tonight‘ zu spielen.

Ich habe zuerst gebremst, weil wir ja vorher ganz andere Musik gemacht hatten. Alexander Lang, Gittarist

Und siehe da: das Publikum war begeistert“, erzählt Sänger Jürgen Mayer. „Viele haben hinterher gesagt: Das klingt ja echt wie Phil Collins. Wir haben dann mehr Titel nachgelegt und gemerkt, das kommt sehr gut an und macht auch einen Riesenspaß.“

Aus dem Spaß wurde vor 25 Jahren die Band Phil, die sich komplett den Songs von Collins und Genesis verschrieben hat. Zu diesem besonderen Ereignis gibt die Band ein Jubiläumskonzert am Samstag, 29. Juli, 20 Uhr, auf dem Flugplatz Bruchsal, Einlass ist ab 19 Uhr.

Erster Auftritt mit neuem Programm am Philippsee in Langenbrücken

„Am Anfang gab es einige Diskussionen“, erzählt Sänger Jürgen Mayer, und Gitarrist Alexander Lang räumt ein: „Ich habe zuerst gebremst, weil wir ja vorher ganz andere Musik gemacht hatten.“ Aber schon der erste Auftritt mit dem neuen Programm und unter dem neuen Namen zeigte den Musikern, dass sie richtig lagen.

Die Leute waren eigentlich schon am Gehen. Dann fingen wir an, und sie blieben alle da. Jürgen Mayer, Sänger

„Das war lustigerweise am Philippsee in Langenbrücken“, sagt Mayer schmunzelnd. „Wir haben unsere Anlage in der Abendsonne aufgebaut. Die Leute waren eigentlich schon am Gehen. Dann fingen wir an, und sie blieben alle da.“

Die Konzerte wurden schnell mehr und größer, die Band wurde zum Publikumsmagneten: ob im Karlsruher Jubez, in der Festhalle Durlach oder beim Open Air auf dem alten Flugplatz in Bruchsal, das seit 2001 Tausende Fans anlockt.

Auch die Bandbesetzung wuchs. Mit sechs Musikern kann man zwar Genesis-Titel originalgetreu spielen, aber für das Phil-Collins-Repertoire braucht es Bläser. „Wir wollten keine Bläser aus der Konserve, das kann man wirklich nicht bringen“, so erinnert sich Jürgen Mayer. Dazu kamen noch Chorsängerinnen – damit stand die heute elfköpfige Besetzung.

„70 Prozent des Programms sind gesetzt“

Heute ist das Verhältnis zwischen Collins- und Genesis-Titeln etwa 60 zu 40. Dabei kommen vorzugsweise die Hits zum Zuge. „70 Prozent des Programms sind gesetzt. Klar kann man uns nachts wecken und wir spielen ‚Another Day In Paradise‘, aber wir probieren immer mal was aus“, sagt Jürgen Mayer. „Dann sehen wir ja, was beim Publikum ankommt.“

Mit den Jahren kamen auch die internationalen Engagements. Die Band spielte in Belgien, Luxemburg, Holland, Frankreich, Italien und sogar auf Einladung einer Firma in Houston im US-Bundesstaat Texas. „Das war ein Ritterschlag! Die hatten offenbar in den USA keine Band gefunden, die ihren Ansprüchen genügte“, sagt der Sänger und klingt fast überrascht über den Erfolg.

Zwischendrin habe ich schon mal gedacht, drei oder vier Jahre im Tourbus zu leben, das wäre schon toll. Jürgen Mayer, Sänger

„Ich frage mich gelegentlich: Was geht denn da ab? Wir waren beispielsweise nach Calais gefahren und der Veranstalter meinte, normalerweise kämen so etwa 800 Leute und dann waren 4.500 da. Da schwebst du schon mal eine Meter höher, aber bei der Heimfahrt kommst du wieder runter.“

Mehr als 500-mal zusammen auf der Bühne gestanden

2004 gab es sogar eine „Audienz“ mit Phil Collins persönlich vor seinem Konzert in der Stuttgarter Schleyerhalle. Collins kam von der Bühne und fragte Jürgen Mayer: „Are you me?“ Alexander Lang hat ihn als „britischen Gentleman, höflich und zuvorkommend“ in Erinnerung.

Den Wechsel ins Profilager haben die Musiker, die mehr als 500-mal zusammen auf der Bühne standen, nie geplant. „Zwischendrin habe ich schon mal gedacht, drei oder vier Jahre im Tourbus zu leben, das wäre schon toll“, räumt Mayer ein. Für Alexander Lang steht fest: „Nur Musik machen, das wollte ich nicht. Aber es ist mehr als ein Hobby, es ist Teil unseres Lebens.“