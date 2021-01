Nicht nur CDU-Leute blicken gespannt auf den Bundesparteitag am Wochenende. Aber in der Parteibasis ist die Spannung zum Greifen. Die Sehnsucht nach einer Führung, die wieder die Richtung angibt, ist groß. Doch für wen würden CDUler aus dem Raum Bruchsal stimmen? Merz, Laschet, Röttgen oder jemand ganz anderes?

CDU-Mann Uli Roß klingt erleichtert: „Es wird Zeit, dass wir jetzt einen Vorstand bekommen, der auch wieder für den Zusammenhalt sorgt.“ Dem Waghäusler CDU-Fraktionsvorsitzenden geht es wie vielen an der Basis der Union vor dem großen Bundesparteitag. Die Ungeduld wächst.

Fast meint man aus den Gesprächen herauszuhören, dass es zweitrangig ist, ob nun Friedrich Merz, Armin Laschet oder Norbert Röttgen am Samstag das Rennen machen. Hauptsache, die CDU hat wieder eine funktionierende Spitze. Roß hatte vor Wochen schon per Brief an den Bundesvorstand appelliert, „dass jetzt endlich was passieren muss“. Lieber wäre ihm eine Entscheidung im Dezember gewesen. „Wenn man gewollt hätte, wäre es auch gegangen“, ist er sicher.

„Friedrich Merz ist der richtige Mann“, ist Roß überzeugt. „Weil er nicht aus dem politischen Establishment kommt. Er steht für Erneuerung.“ Er könne die Themen Wirtschaft und Klimaschutz vereinen. Doch kann Merz auch Kanzler? „Er kann Kanzler“, findet der Waghäusler Gemeinderat, der auch im Kreistag sitzt. Ob das aber auch die Bevölkerung so sieht, da habe er durchaus so seine Zweifel. Uli Roß ist zwar CDU-Mitglied, darf aber nicht abstimmen, weil er kein gewählter Delegierter ist.