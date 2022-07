Zusammen mit der SWR Big Band singt der Bariton Gregory Porter nur in Bruchal. Für den 3. August reisen dazu sogar Fans aus Belgien an, so Chef-Organisator Kowalski. Zuletzt hat Porter für die Queen ein Ständchen zum Thronjubiläum gesungen. Nach einem Auftritt in den Metropolen Buenos Aires und Rio de Janeiro singt Marc Martel in Bruchsal. Der US-Sänger und Saxophonist Curtis Stigers reist außerdem einen Tag vor seinem Auftritt am 31. Juli mit der SWR Big Band an. Er will am 30. Juni unbedingt Jazz-Trompeter Till Brönner hören, mit dem er schon gespielt hat.