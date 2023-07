Vorsicht Ampel-Ausfall in Heidelsheim: Es hat schon zwei Mal gekracht

Es ist eine viel befahrene Kreuzung: die sogenannte Real-Kreuzung in Heidelsheim. Seit die Ampel nicht mehr geht, herrscht mitunter Chaos. Und gefährlich ist es auch.

Verkehrschaos in Heidelsheim: Weil die wichtige Ampel an der B35 defekt ist, kam es in den vergangenen Stunden zu Verkehrschaos und laut Polizei bereits zu zwei Unfällen. Noch lief alles glimpflich, aber die Heidelsheimer sind alarmiert.

In den Stoßzeiten hat nun die Polizei die Regelung des Verkehrs übernommen. Offensichtlich sind manche Autofahrer mit der Situation überfordert.

Eine Heidelsheimerin berichtet von Hupkonzerten, wenn Fußgänger die Straße überqueren wollen. Immerhin geht es um den Übergang zum großen Real-Einkaufsmarkt und zum alten Praktiker-Markt, wo derzeit mehrere Hundert Flüchtlinge untergebracht sind. Auch viele Kinder queren die Bundesstraße dort regelmäßig.

Der Blitz hat die Ampel getroffen

„Es ist abenteuerlich“, schildert ein Radfahrer die Situation. Zuständig für die Ampel ist das Landratsamt in Karlsruhe. Ein Blitzschaden hat man dort als Ursache festgestellt. Das macht die Sache kompliziert. Seit vielen Stunden sind Spezialkräfte einer Firma vor Ort, um die Schadensstelle zu lokalisieren. So berichtet es ein Vertreter der Straßenbauverwaltung auf BNN-Anfrage.

Wann die Ampel wieder läuft? Darauf kann sich derzeit niemand festlegen. Solange der Schaden noch nicht lokalisiert ist, steht auch nicht fest, ob oder welche Bauteile repariert oder ersetzt werden müssen. Eine Ersatzampel aufzustellen sei an der Kreuzung vergleichsweise kompliziert und auch nicht innerhalb kurzer Zeit möglich, heißt es weiter.

Daher ist vorerst äußerste Vorsicht geboten in Heidelsheim. Sowohl für Autofahrer als auch und insbesondere für Fußgänger und Radfahrer, die die Bundesstraße kreuzen.