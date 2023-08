Am Mittwoch findet um 17.30 Uhr die 26. Fahrraddemo der Critical Mass in Bruchsal statt. Startpunkt ist der Bahnhof. Die Initiative setzt sich für mehr, sichere und breitere Radwege ein.

Außerdem ruft sie dazu auf, Lego-Steine zu spenden, um daraus Rampen zu bauen. Britta Brandstäter, Vertreterin des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs in Bruchsal, spricht über den Gedanken dahinter.

Brandstäter: In den BNN stand ein Bericht über Rita Ebel aus Hanau, die geehrt wurde. Sie ist als Lego-Oma bekannt. Ich habe im Internet nach ihr geguckt. Sie ist selbst auf einen Rollstuhl angewiesen und hat angefangen, mit ihrer Familie Rampen aus Legosteinen zu bauen. Sie spendet die dann und sie kommen zum Beispiel vor Geschäfte, wo der Bordstein sehr hoch ist. Ich fahre viel mit dem Rad. Da ist mir die Idee gekommen, dass man mal mit dem Sammeln anfangen kann und an die Stellen, wo man als Radfahrer oder Rollstuhlfahrer nicht hochkommt, Rampen hinbauen könnte. Ich dachte, dass man anhand von Critical Mass sammeln könnte. Wir verschaffen dem Ordnungsamt Arbeit, weil sie das immer genehmigen müssen. Das ist dann auch eine Art Gegenleistung.

Brandstäter

Brandstäter: Barrierefreiheit. Dafür setzen wir uns ein. In Bruchsal ist die Barrierefreiheit nicht immer gegeben. Wenn der Bordstein zu hoch ist, haben Rollstuhlfahrer die gleichen Schwierigkeiten wie Fahrradfahrer. In manchen Orten wird der Bordstein regelmäßig umgebaut, aber in Bruchsal selbst ist das nicht so. Es gibt Stellen, da kommen Rollstuhlfahrer nicht hoch oder runter. Wir setzen uns dafür ein, dass die Städte lebenswerter werden. Wenn wir das mit den Rampen hinkriegen, ist das auch ein Wink auf Qualität für alle in der Stadt. Bei uns fahren einige mit, die verkehrsfreundlich eingestellt sind. Vielleicht kennen die noch welche, die Legosteine spenden können.