Fahrer unverletzt

Waghäusel: Cabrio brennt vollständig aus

Am Mittwochnachmittag fing ein Cabrio auf der Landstraße 560 bei Waghäusel feuer und brannte vollständig aus. Der Fahrer konnte sich rechtzeitig in Sicherheit bringen. Auf der L560 kam es kurzzeitig zu einem langen Rückstau an der Unfallstelle.