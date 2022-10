130.000 Euro Schaden: Dachstuhl nach Brand in Waghäusel völlig zerstört

Bei einem Brand am Freitagabend ist der Dachstuhl eines Wohnhauses in Waghäusel zerstört worden. Verletzt wurde niemand, der entstandene Sachschaden ist groß.

Wie die Polizei mitteilte, war am Freitag gegen 20 Uhr in einem Einfamilienhaus in der Waghäuseler Schönbornstraße ein Brand ausgebrochen. Zeugen bemerkten das Feuer im Dachstuhl des Anwesens, in dem derzeit Sanierungsarbeiten stattfinden.

Durch das Feuer wurde der Dachstuhl nahezu vollständig zerstört. Die Feuerwehr konnte verhindern, dass sich der Brand weiter ausbreitete. Verletzt wurde bei dem Feuer niemand, das Erdgeschoss bleibt weiter bewohnbar.

Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf rund 130.000 Euro. Das Polizeirevier Philippsburg hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.