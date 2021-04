18-jährige Autofahrerin fährt in Waghäusel gegen Mauer

Eine Frau hat am Sonntagmorgen ihr Auto gegen eine Mauer in Waghäusel gelenkt. Warum es zu dem Unfall kam ist noch unklar. Die Polizei ermittelt.

Eine 18-jährige Autofahrerin ist am Sonntagmorgen gegen eine Grundstücksmauer in Waghäusel gefahren. Warum ihre Fahrt an der Mauer endete ist bisher unbekannt, teilte die Polizei mit.

Am frühen Sonntagmorgen meldete ein Zeuge der Polizei, dass ein BMW in eine Grunstücksmauer in der Ringstraße im Ortsteil Wiesental gefahren ist. Die Polizeibeamten stellten am Unfallort nur noch die Fahrerin und deren Beifahrerin fest. Weitere Insassen flohen laut dem Zeugen direkt nach dem Unfall.

Nach ersten Erkenntnissen fuhr die 18-Jährige gegen 5.15 Uhr von der Kettelerstraße in die Ringstraße. Dabei verletzte sie sich leicht an der Hand. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von 4000 Euro am Unfallfahrzeug und 500 Euro an der Mauer.

Die junge Frau wirkte beim Eintreffen der Polizei alkoholisiert. Eine Blutprobe soll nun klären warum ihre Fahrt dort an der Mauer endete. Der Fahrerin droht nun neben dem eingeleiteten Strafverfahren auch ein Führerscheinentzug.