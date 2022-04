29-Jährige fährt betrunken und unter Drogeneinfluss in Waghäusel

Bei der Kontrolle einer jungen Dame am Mittwoch, die am Steuer telefoniert hat, haben die Beamten der Polizei eine Beeinflussung von Alkohol und Drogen festgestellt.

Bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle in Kirrlach haben Beamten am Mittwoch, gegen 10 Uhr, eine 29-Jährige kontrolliert, weil sie am Steuer telefonierte. Wie die Polizei mitteilte, stelle sich dann heraus, dass die Dame wohl alkoholisiert sei.

Außerdem haben sich bei der Kontrolle Hinweise auf eine Drogenbeeinflussung ergeben.

Der 29-Jährigen wurde Blut abgenommen und sie erwartet eine Anzeige. angezeigt.