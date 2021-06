36,2 Grad: Waghäusel-Kirrlach am Freitag heißester Ort in Deutschland

Keiner schwitzt mehr: Mit 36,2 Grad war Waghäusel-Kirrlach am Freitag der heißeste Ort in Deutschland - gleichauf mit Bernburg an der Saale in Sachsen-Anhalt.

Mit Tageshöchsttemperaturen von jeweils 36,2 Grad waren Waghäusel-Kirrlach gemeinsam mit der Stadt Bernburg an der Saale in Sachsen-Anhalt am Freitag die bundesweit heißesten Orte. Nach Sachsen-Anhalt ging auch Platz drei: In Seehausen in der Altmark wurden in der Spitze 35,8 Grad gemessen, wie es am Abend beim Deutschen Wetterdienst (DWD) in Offenbach hieß.

Insgesamt sei es im Nordosten Deutschlands am wärmsten gewesen. Dort wurden an mehreren Stationen Werte nahe 36 Grad gemessen worden.

Am Donnerstag war der Flughafen Münster/Osnabrück mit einer Spitzentemperatur von 35,5 Grad der heißeste Ort Deutschlands. Der bundesweite Allzeit-Temperaturrekord liegt bei 41,2 Grad - gemessen am 25. Juli 2019 an den DWD-Wetterstationen Duisburg-Baerl und Tönisvorst (Nordrhein-Westfalen).