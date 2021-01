Adler-Modemärkte AG hat Insolvenz-Antrag gestellt. In Waghäusel fragen sich nun die Beschäftigen: Was passiert mit der Filiale in Kirrlach? Die BNN haben nachgefragt.

Eine Meldung hat kürzlich für Aufsehen in Waghäusel gesorgt. Als nämlich bekannt wurde, dass die Adler-Modemärkte AG beim Amtsgericht Aschaffenburg Insolvenz beantragt hat.

Ziel sei ein Verfahren in Eigenverwaltung, um das Unternehmen zu sanieren, hieß es. „Die erneute coronabedingte Schließung fast aller Standorte hat uns leider keine Wahl gelassen“, ließ Adler-Vorstandschef Thomas Freude vermelden.

Betroffen ist davon auch die Filiale in Kirrlach. „Die dort beschäftigten 23 Angestellten befinden sich aufgrund des Lockdowns derzeit in Kurzarbeit“, bestätigt Peter Dietz, Geschäftsführer der Gesellschaft für Finanzkommunikation (GFD) mit Sitz in München und Frankfurt, auf Anfrage der BNN.

Insgesamt sind bei Adler 3.350 Mitarbeiter in mehr als 170 Verkaufsfilialen in Deutschland, Österreich, der Schweiz und in Luxemburg angestellt. Peter Dietz sagt: „Das operative Geschäft von Adler soll unverändert weiter betrieben werden. Entsprechend ist geplant, sämtliche Standorte in Deutschland, also auch den in Waghäusel-Kirrlach, nach Ende des aus heutiger Sicht bis 14. Februar gehenden Lockdowns wieder zu öffnen.“

Darüber hinaus könnten Adler-Kunden aktuell auch weiterhin über den Onlineshop unter www.adlermode.com und über die Hotline (0800) 0062010 die Produkte bestellen. Konkrete Aussagen zu einzelnen Standorten in Deutschland können allerdings zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht getroffen werden, so Peter Dietz weiter. Erklärtes Ziel der Eigenverantwortung sei, das Unternehmen über einen Finanzplan zu sanieren und „für die Zeit nach Corona zukunftsfähig zu machen“.

„Dabei bestimmt der Insolvenzplan alle dafür erforderlichen gesellschaftsrechtlichen, finanziellen und operativen Maßnahmen“, teilt der GFD-Geschäftsführer mit. Zugleich bitte er um Verständnis, dass er derzeit noch nicht sagen könne, ob und in welchem Umfang es zu Veränderungen in der Filialstruktur kommen werde.

Im Rahmen der Eigenverwaltung werde jedenfalls der Geschäftsbetrieb unter der Aufsicht eines Sachwalters in vollem Umfang fortgeführt. Frühestens am Montag, 15. Februar, soll dann auch der Adler-Modemarkt in Kirrlach wieder geöffnet werden.